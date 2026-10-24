泰国帕岸岛的一个特别委员会在收到有关其对酒店员工和游客行为的投诉后，建议撤销33岁以色列公民艾纳夫·阿舒埃尔的签证。《耶路撒冷邮报》援引该岛县政府的声明报道称。

警方投诉

据帕岸岛政府称，针对阿舒埃尔已向警方提交两份投诉。政府称，她在参观坦萨德国家公园和一家酒店期间，未付费使用服务，并大喊大叫、说脏话和侮辱员工。她还被指控威胁要对工作人员和游客造成身体伤害。

撤销签证的建议是在委员会会议上通过的，会议由帕岸岛县长派西特·通查伦主持。当地警察、移民警察和旅游警察的代表以及当地官员参加了会议。相关材料已移交移民警察，以采取进一步行动。

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与此同时，泰国当局尚未确认阿舒埃尔的签证是否已经被撤销，也未确认她是否已被驱逐出境。截至发稿时，尚未收到该女子本人及以色列外交部就相关指控作出的回应。

加强对游客的管控

3月底，同一委员会建议撤销三名以色列人的签证。这三人在邻近的涛岛展示印有“弥赛亚”字样的哈巴德运动旗帜、派发传单，并通过WhatsApp群组邀请人们参加逾越节活动。根据哈巴德网站的信息，他们后来被驱逐出境。

4月，帕岸岛县长表示，在此前一段时期内，当局因行为不当撤销了13名外国游客的签证。5月，在普吉府加强管控后，以色列驻曼谷大使馆也呼吁以色列公民遵守当地法律。

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