В Израиле Эсти Аялон Ково стала 21-й в избирательном списке партии B’Yachad на выборах в Кнессет, сообщает Jerusalem Post. Она заявила, что поддерживает лидера партии, бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, поскольку считает его способным осуществить необходимые изменения в стране.

Переход из дипломатии в политику

Аялон Ково родилась в Эфиопии, а затем иммигрировала в Израиль. Ранее она возглавляла экономическую миссию Израиля в Китае. Кандидатка живет в иерусалимском районе Бейт-Хакерем; по ее словам, ее семья переехала в столицу после того, как дети пошли в школу в городе.

В интервью изданию Аялон Ково объяснила свое решение баллотироваться заботой о будущем детей. Она подчеркнула, что стране необходимы эффективное управление и основательные планы для решения ее основных проблем.

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Позиция кандидатки по поводу выборов

Кандидатка назвала две главные темы выборов: отсутствие ответственного руководства и сохранение Израиля как либерального, сионистского, еврейского и демократического государства. Она также заявила о необходимости положить конец существованию, как она это характеризует, ультраортодоксального «государства в государстве» в вопросах военной службы, образования и трудоустройства.

По мнению Аялон Ково, экономические, образовательные и социальные тенденции, которые она наблюдает в Иерусалиме, могут распространиться на всю страну. Она также призвала репатриантов, стремящихся к переменам в Израиле, активнее участвовать в политической жизни.

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