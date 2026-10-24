W Izraelu Esti Ayalon Kovo zajęła 21. miejsce na liście wyborczej partii B’Yachad w wyborach do Knesetu, podaje „Jerusalem Post”. Oświadczyła, że popiera lidera partii, byłego premiera Naftalego Bennetta, ponieważ uważa, że jest on zdolny do wprowadzenia niezbędnych zmian w kraju.

Przejście z dyplomacji do polityki

Ayalon Kovo urodziła się w Etiopii, a później wyemigrowała do Izraela. Wcześniej kierowała izraelską misją gospodarczą w Chinach. Kandydatka mieszka w jerozolimskiej dzielnicy Beit HaKerem; jak poinformowała, jej rodzina przeprowadziła się do stolicy po tym, jak dzieci rozpoczęły naukę w szkole w mieście.

W wywiadzie dla gazety Ayalon Kovo wyjaśniła swoją decyzję o kandydowaniu troską o przyszłość dzieci. Podkreśliła, że kraj potrzebuje skutecznego zarządzania i rzetelnych planów rozwiązania jego głównych problemów.

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Stanowisko kandydatki w sprawie wyborów

Kandydatka wskazała dwa główne tematy wyborów: brak odpowiedzialnego przywództwa oraz zachowanie Izraela jako liberalnego, syjonistycznego, żydowskiego i demokratycznego państwa. Oświadczyła również, że należy zakończyć istnienie, jak to określiła, ultraortodoksyjnego „państwa w państwie” w kwestiach służby wojskowej, edukacji i zatrudnienia.

Zdaniem Ayalon Kovo tendencje gospodarcze, edukacyjne i społeczne, które obserwuje w Jerozolimie, mogą rozprzestrzenić się na cały kraj. Wezwała również repatriantów, którzy dążą do zmian w Izraelu, do bardziej aktywnego udziału w życiu politycznym.

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