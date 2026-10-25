W indyjskim stanie Arunachal Pradesh protestujący sprzeciwiający się budowie dużej zapory starli się z policją i podpalili budynki. Jak podaje Dawn, zamieszki rozpoczęły się w piątek wieczorem podczas protestów przeciwko projektowi Siang Upper Multipurpose Project.

Uszkodzone budynki i ranni policjanci

Według premiera stanu Pemy Khandu uczestnicy protestu uszkodzili komisariat policji, zdemolowali biuro państwowej firmy hydroenergetycznej NHPC oraz domy kilku wybranych przedstawicieli władz.

Około 40 policjantów odniosło obrażenia od kamieni rzucanych przez protestujących. Uszkodzili oni także biura NHPC, a policja użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć tłum. Khandu wezwał przeciwników budowy do dialogu z rządem zamiast przemocy.

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Indyjskie i chińskie projekty

Planowana moc Siang Upper Multipurpose Project wynosi 11 200 megawatów. Według indyjskich władz zapora jest potrzebna jako odpowiedź na chiński projekt Yaxia w Tybecie o wartości 167 mld dolarów, realizowany w górnym biegu rzeki. Jeśli zostanie zrealizowany, indyjski obiekt może stać się największym projektem hydroenergetycznym w kraju.

Nowe Delhi obawia się, że chińska instalacja hydroenergetyczna może wpłynąć na przepływ wody w dole rzeki. Indyjskie władze twierdzą, że ich projekt ma stworzyć duży zbiornik do gromadzenia wody i utrzymania jej dopływu do rzeki Brahmaputry. Pekin twierdzi, że chiński projekt nie będzie miał negatywnego wpływu w dole rzeki.

Lokalne społeczności zdecydowanie sprzeciwiają się indyjskiej zaporze z powodu ryzyka utraty domów i ziemi. Chiny zgłaszają roszczenia do Arunachal Pradesh, który nazywają częścią Południowego Tybetu, podczas gdy Indie odrzucają te roszczenia.

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