В Индии протестующие столкнулись с полицией из-за проекта плотины — Dawn

В индийском штате Аруначал-Прадеш протестующие, выступающие против строительства крупной плотины, столкнулись с полицией и подожгли здания. Как сообщает Dawn, беспорядки начались в пятницу вечером во время протестов против проекта Siang Upper Multipurpose Project.

Поврежденные здания и раненые полицейские

По словам главного министра штата Пемы Кханду, участники протеста повредили полицейский участок, разгромили офис государственной гидроэнергетической компании NHPC и дома нескольких избранных представителей власти.

Около 40 полицейских получили травмы из-за камней, которые бросали протестующие. Они также повредили офисы NHPC, а полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Кханду призвал противников строительства вести диалог с правительством вместо насилия.

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Индийский и китайский проекты

Планируемая мощность Siang Upper Multipurpose Project составляет 11 200 мегаватт. По данным индийских властей, плотина нужна как ответ на китайский проект Yaxia в Тибете стоимостью 167 млрд долларов, который реализуется выше по течению. В случае реализации индийский объект может стать крупнейшим гидроэнергетическим проектом страны.

Нью-Дели опасается, что китайское гидроэнергетическое сооружение может повлиять на сток воды ниже по течению. Индийские власти заявляют, что их проект должен создать крупное водохранилище для накопления воды и поддержания ее поступления в реку Брахмапутра. Пекин утверждает, что китайский проект не окажет негативного воздействия ниже по течению.

Местные общины решительно выступают против индийской плотины из-за риска потери домов и земель. Китай заявляет претензии на Аруначал-Прадеш, который называет частью Южного Тибета, тогда как Индия отвергает эти претензии.

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