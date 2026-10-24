据《耶路撒冷邮报》报道，在以色列，埃斯蒂·阿亚隆·科沃在B’Yachad党参加议会选举的候选人名单中位列第21位。她表示支持该党领导人、前总理纳夫塔利·贝内特，因为她认为他有能力推动国家所需的变革。

从外交转向政治

阿亚隆·科沃出生于埃塞俄比亚，后来移民到以色列。她此前曾领导以色列驻中国经济代表团。这名候选人居住在耶路撒冷的贝特哈凯雷姆社区；她表示，在孩子们进入该市学校后，她的家人搬到了首都。

阿亚隆·科沃在接受该报采访时表示，她决定参选是出于对孩子们未来的担忧。她强调，该国需要有效治理以及解决其主要问题的周密计划。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

候选人对选举的立场

这名候选人称，本次选举有两个主要议题：缺乏负责任的领导，以及维护以色列作为一个自由主义、犹太复国主义、犹太人和民主国家的地位。她还表示，需要结束她所称的极端正统派在兵役、教育和就业问题上形成的“国中之国”。

阿亚隆·科沃认为，她在耶路撒冷观察到的经济、教育和社会趋势可能蔓延至全国。她还呼吁希望以色列发生改变的归国移民更积极地参与政治生活。

关注我们在