Есті Аялон Ково стала 21-ю у списку B’Yachad до Кнесету — Jerusalem Post

В Ізраїлі Есті Аялон Ково стала 21-ю у виборчому списку партії B’Yachad на виборах до Кнесету, повідомляє Jerusalem Post. Вона заявила, що підтримує лідера партії, колишнього прем’єр-міністра Нафталі Беннета, оскільки вважає його здатним здійснити необхідні зміни в країні.

Перехід із дипломатії в політику

Аялон Ково народилася в Ефіопії, а згодом іммігрувала до Ізраїлю. Раніше вона очолювала економічну місію Ізраїлю в Китаї. Кандидатка мешкає в єрусалимському районі Бейт-Гакерем; за її словами, її родина переїхала до столиці після того, як діти вступили до школи в місті.

В інтерв’ю виданню Аялон Ково пояснила своє рішення балотуватися турботою про майбутнє дітей. Вона наголосила, що країні потрібні ефективне управління та ґрунтовні плани для розв’язання її основних проблем.

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Позиція кандидатки щодо виборів

Кандидатка назвала дві головні теми виборів: брак відповідального керівництва та збереження Ізраїлю як ліберальної, сіоністської, єврейської й демократичної держави. Вона також заявила про потребу покласти край існуванню, як вона це характеризує, ультраортодоксальної «держави в державі» у питаннях військової служби, освіти та працевлаштування.

На думку Аялон Ково, економічні, освітні та соціальні тенденції, які вона спостерігає в Єрусалимі, можуть поширитися на всю країну. Вона також закликала репатріантів, які прагнуть змін в Ізраїлі, активніше долучатися до політичного життя.

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