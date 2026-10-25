Уряд Таїланду схвалив проєкт водосховища в охоронюваному лісі — Channel NewsAsia

Кабінет міністрів Таїланду в серпні схвалив проєкт водосховища Кхлонг Ванг Танот у провінції Чантхабурі на сході країни. Водосховище місткістю 99,5 млн кубометрів має посилити водопостачання східного узбережжя, що активно розвивається. Водночас проєкт не може стартувати без дозволу на використання охоронюваного лісу Кхао Сіп Ха Чан та погодження Національного паркового комітету, повідомляє Channel NewsAsia.

Вода для аграріїв та промисловості

Будівництво водосховища планують вести протягом семи років. Це має бути четверте й найбільше водосховище у водозбірному басейні Ванг Танот. Влада розглядає його як спосіб забезпечити водою фермерів і домогосподарства, а також зменшити ризики повеней нижче за течією.

Частина місцевих жителів сумнівається, що нова інфраструктура передусім допоможе громадам. Староста села Бан Клонг Янг Сіда Саенгкла повідомила, що в межах території майбутнього водосховища живуть 654 людини у 334 домогосподарствах. Деякі з них готові переселитися, але побоюються втратити житло та джерела доходу без належної компенсації.

Представник Королівського іригаційного департаменту Тхамманун Іннуч заявив, що місцеві потреби у воді мають задовольнятися першими. Водночас він визнав, що до 70 млн кубометрів надлишкового дощового стоку щороку потенційно можуть перекидати до сусідньої провінції Районг для потреб Східного економічного коридору.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дата-центри та середовище існування слонів

Промислове споживання води у Східному економічному коридорі, до якого входять провінції Чаченгсау, Чонбурі та Районг, за прогнозом Управління національних водних ресурсів Таїланду, до 2037 року зросте на 58%. Світовий банк оцінює загальний річний попит на воду в цих трьох провінціях у 3,6 млрд кубометрів до 2037 року та попереджає про можливий дефіцит майже 40% за середніх умов і до 72% у посушливі роки.

Екологи та представники природоохоронного відомства застерігають, що затоплення лісу може зачепити важливий коридор пересування диких слонів. Територією національного парку та прилеглими лісами пересуваються понад 100 слонів, які шукають їжу й воду залежно від сезону. Втрата кормових ділянок і звичних маршрутів, на думку фахівців, може посилити контакти тварин із людьми та їхні виходи на сільськогосподарські угіддя.

Департамент національних парків запропонував менший варіант проєкту, який затопив би близько 112 гектарів національного парку, разом із меншими водосховищами, накопиченням води на наявних дамбах та ефективнішим управлінням ресурсами. Іригаційний департамент вважає, що цих заходів буде недостатньо для очікуваного попиту.

Читай нас у