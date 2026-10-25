W Izraelu w sobotę wieczorem zatrzymano dwóch obywateli Niemiec, których zauważono przy wejściu do więzienia Damon podczas robienia zdjęć telefonami komórkowymi. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Kontrola telefonów

Mężczyzn zatrzymano pod podejrzeniem fotografowania obiektów bezpieczeństwa i działalności związanej z bezpieczeństwem w pobliżu więzienia. Po tym, jak zauważono ich przy wejściu do placówki, na miejsce skierowano dodatkowych funkcjonariuszy służby więziennej. Podeszli oni do dwóch mężczyzn i przeprowadzili wstępną kontrolę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Podczas kontroli telefonów komórkowych znaleziono zdjęcia obiektów bezpieczeństwa i działalności związanej z bezpieczeństwem. Wzmocniło to podejrzenia dotyczące przyczyn ich obecności w pobliżu więzienia oraz celu wykonania zdjęć.

Sprawę przekazano policji

Po odkryciu zdjęć sprawę przekazano policji Izraela, która wszczęła dochodzenie w sprawie okoliczności incydentu. Cel fotografowania nie został jeszcze ustalony. Nadal nie jest również jasne, czy incydent miał związek z działalnością w sferze bezpieczeństwa, czy zdjęcia wykonano z innego powodu.

Czytaj nas na