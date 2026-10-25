В Израиле в субботу вечером задержали двух граждан Германии, которых заметили у входа в тюрьму Дамон во время фотографирования на мобильные телефоны. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Проверка телефонов

Мужчин задержали по подозрению в фотографировании объектов безопасности и деятельности, связанной с безопасностью, вблизи тюрьмы. После того как их заметили у входа в учреждение, на место направили дополнительных сотрудников пенитенциарной службы. Они подошли к двум мужчинам и провели первичную проверку.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Во время проверки мобильных телефонов были обнаружены фотографии объектов безопасности и деятельности, связанной с безопасностью. Это усилило подозрения относительно причин их пребывания возле тюрьмы и цели снимков.

Дело передали полиции

После обнаружения фотографий дело передали полиции Израиля, которая начала расследование обстоятельств инцидента. Цель фотографирования пока не установлена. Также остается неясным, был ли инцидент связан с деятельностью в сфере безопасности или снимки были сделаны по другой причине.

Читай нас в