Powodzie w Tajlandii pochłonęły 83 ofiary — Bangkok Post

Powodzie w Tajlandii, trwające od połowy września, pochłonęły życie 83 osób. Podtopienia utrzymują się w niektórych rejonach Bangkoku i 17 innych prowincjach, głównie na Równinie Centralnej, choć poziom wody spada. Bangkok Post informuje, powołując się na tajski Departament Zapobiegania i Łagodzenia Skutków Katastrof.

Ponad milion poszkodowanych

Według stanu na niedzielny poranek z powodu powodzi trudności odczuwało 336 668 gospodarstw domowych. Łącznie kataklizm dotknął około 1,02 mln osób. Najwięcej poszkodowanych gospodarstw domowych odnotowano w bangkockich dzielnicach Lat Krabang i Nong Chok, gdzie ich liczba osiągnęła 168 203.

Do innych najbardziej dotkniętych obszarów należy prowincja Ayutthaya, gdzie powodzie dotknęły 57 449 gospodarstw domowych, a także Nakhon Nayok — 23 835 gospodarstw, Suphan Buri — 23 298 oraz Nakhon Pathom — 19 153. Powodzie odnotowano również w prowincjach na północy, wschodzie i południu kraju, w tym w Phitsanulok, Nakhon Sawan, Chachoengsao, Chon Buri, Kanchanaburi, Ratchaburi i Trang.

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Dane o ofiarach śmiertelnych i odszkodowaniach

Najwięcej zgonów zarejestrowano w prowincji Prachin Buri — 26. Dziewięć osób zginęło w Samut Prakan, osiem w Chachoengsao, a po sześć w Sa Kaeo i Nakhon Nayok. W Bangkoku liczba ofiar śmiertelnych wynosi cztery osoby.

Departament poinformował również, że do niedzielnego poranka wypłacił łącznie 8,95 mld bahtów odszkodowań 1,16 mln gospodarstw domowych poszkodowanych przez powodzie w 54 prowincjach.

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