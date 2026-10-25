Наводнения в Таиланде унесли 83 жизни — Bangkok Post

Наводнения в Таиланде, продолжающиеся с середины сентября, унесли жизни 83 человек. Подтопления сохраняются в отдельных районах Бангкока и еще 17 провинциях, преимущественно на Центральной равнине, хотя уровень воды снижается. сообщает Bangkok Post со ссылкой на Департамент предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий Таиланда.

Более миллиона пострадавших

По состоянию на утро воскресенья из-за наводнений трудности испытывали 336 668 семей. В общей сложности стихия затронула около 1,02 млн человек. Наибольшее число пострадавших семей зафиксировано в районах Бангкока Латкрабанг и Нонг Чок, где оно достигло 168 203.

Среди других наиболее пострадавших районов — провинция Аюттхая, где подтопление затронуло 57 449 семей, а также Накхоннайок — 23 835 семей, Супханбури — 23 298 и Накхонпатхом — 19 153. Наводнения также зафиксированы в провинциях на севере, востоке и юге страны, в частности в Пхитсанулоке, Накхонсаване, Чаченгсау, Чонбури, Канчанабури, Ратчабури и Транге.

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Данные о погибших и компенсациях

Больше всего смертей зарегистрировали в провинции Прачинбури — 26. Девять человек погибли в Самутпракане, восемь — в Чаченгсау, по шесть — в Сакаэо и Накхоннайоке. В Бангкоке число погибших составляет четыре человека.

Департамент также сообщил, что к утру воскресенья выплатил в общей сложности 8,95 млрд батов компенсаций 1,16 млн семей, пострадавших от наводнений в 54 провинциях.

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