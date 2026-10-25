W Izraelu partia Yashar, kierowana przez Gadiego Eisenkota, zwróciła się do prokurator generalnej Gali Baharav-Miary oraz przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej Noama Sohlberga z prośbą o wstrzymanie spotkania premiera Binjamina Netanjahu z komisarzem policji Dannym Levym. Spotkanie dotyczące uczciwości wyborów zaplanowano na niedzielę, dwa dni przed wyborami do Knesetu, informuje Jerusalem Post.

Apel partii Yashar

Jak podają media, w spotkaniu miał również uczestniczyć minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir, jednak przedstawiciele Centralnej Komisji Wyborczej nie zostali na nie zaproszeni.

Yashar oświadczyła, że Netanjahu jest kandydatem w wyborach, nie odpowiada za nadzór nad uczciwością głosowania i nie ma uprawnień wobec komisarza policji w tej sprawie. Partia wyraziła obawy, że takie spotkanie może stworzyć bezpodstawne wrażenie możliwego naruszenia uczciwości wyborów i z wyprzedzeniem podważyć zaufanie do ich wyników.

Partia zasugerowała również, że premier może próbować wywierać presję na urzędników państwowych, aby promować interesy polityczne. Twierdzenie to jest stanowiskiem Yashar.

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Stanowisko biura premiera i policji

Biuro Netanjahu odrzuciło sugestie, że planowana rozmowa jest czymś nietypowym. Poinformowało Ynet News, że podobne rozmowy odbywają się przed każdymi wyborami.

Jak zauważa Jerusalem Post, Levy wcześniej odmówił udziału w podobnej dyskusji zwołanej przez Ben-Gwira. Około półtora tygodnia wcześniej komisarz odbył już naradę z pełniącym obowiązki dyrektora generalnego Centralnej Komisji Wyborczej Dinem Livnem w sprawie przygotowań do dnia głosowania.

Podczas spotkania omówiono utrzymanie porządku publicznego, bezpieczne przeprowadzenie głosowania oraz przygotowanie policji na różne scenariusze. Levy polecił także policjantom, aby nie wyrażali poglądów politycznych podczas służby, i ostrzegł, że osoby naruszające ten nakaz nie będą mogły kontynuować służby w policji.

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