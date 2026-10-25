Яшар просить зупинити зустріч прем’єра Нетаньягу з главою поліції — Jerusalem Post

В Ізраїлі партія Яшар на чолі з Гаді Айзенкотом звернулася до генеральної прокурорки Галі Бахарав-Міари та голови Центральної виборчої комісії Ноама Сольберга з проханням зупинити зустріч прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу з комісаром поліції Денні Леві. Зустріч щодо чесності виборів була запланована на неділю — за два дні до виборів до Кнесету, повідомляє Jerusalem Post.

Звернення партії Яшар

За повідомленнями, у зустрічі також мав узяти участь міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, однак представників Центральної виборчої комісії на неї не запросили.

У Яшар заявили, що Нетаньягу є кандидатом на виборах, не відповідає за контроль чесності голосування та не має повноважень щодо комісара поліції з цього питання. Партія висловила занепокоєння, що така зустріч може створити безпідставне враження про можливе порушення чесності виборів і заздалегідь підірвати довіру до їхніх результатів.

Також у партії припустили, що прем’єр-міністр може намагатися тиснути на державних службовців задля просування політичних інтересів. Це твердження є позицією Яшар.

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Позиція офісу прем’єра і поліції

Офіс Нетаньягу відкинув припущення про незвичність запланованої розмови. Там заявили Ynet News, що подібні обговорення проводять перед кожними виборами.

Як зазначає Jerusalem Post, Леві раніше відмовився від участі в аналогічній дискусії, яку скликав Бен-Гвір. Приблизно за півтора тижня до цього комісар уже проводив нараду з виконувачем обов’язків генерального директора Центральної виборчої комісії Діном Лівне щодо підготовки до дня голосування.

На зустрічі обговорювали підтримання громадського порядку, безпечне проведення голосування та підготовку поліції до різних сценаріїв. Леві також доручив поліцейським не висловлювати політичних поглядів під час служби та попередив, що порушники не зможуть продовжити службу в поліції.

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