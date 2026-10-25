В Израиле партия «Яшар» во главе с Гади Айзенкотом обратилась к генеральному прокурору Гали Бахарав-Миаре и председателю Центральной избирательной комиссии Ноаму Сольбергу с просьбой остановить встречу премьер-министра Биньямина Нетаньяху с комиссаром полиции Дэнни Леви. Встреча по вопросу честности выборов была запланирована на воскресенье — за два дня до выборов в Кнессет, сообщает Jerusalem Post.

Обращение партии «Яшар»

Как сообщается, во встрече также должен был принять участие министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, однако представителей Центральной избирательной комиссии на нее не пригласили.

В «Яшар» заявили, что Нетаньяху является кандидатом на выборах, не отвечает за контроль честности голосования и не имеет полномочий в отношении комиссара полиции по этому вопросу. Партия выразила обеспокоенность, что такая встреча может создать необоснованное впечатление о возможном нарушении честности выборов и заранее подорвать доверие к их результатам.

Также в партии предположили, что премьер-министр может пытаться оказывать давление на государственных служащих для продвижения политических интересов. Это утверждение является позицией «Яшар».

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Позиция офиса премьера и полиции

Офис Нетаньяху отверг предположения о необычности запланированного разговора. Там заявили Ynet News, что подобные обсуждения проводятся перед каждыми выборами.

Как отмечает Jerusalem Post, Леви ранее отказался от участия в аналогичной дискуссии, которую созвал Бен-Гвир. Примерно за полторы недели до этого комиссар уже проводил совещание с исполняющим обязанности генерального директора Центральной избирательной комиссии Дином Ливне по поводу подготовки ко дню голосования.

На встрече обсуждались поддержание общественного порядка, безопасное проведение голосования и подготовка полиции к различным сценариям. Леви также поручил полицейским не высказывать политические взгляды во время службы и предупредил, что нарушители не смогут продолжить службу в полиции.

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