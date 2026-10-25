在以色列，由加迪·艾森科特领导的耶沙尔党向总检察长加莉·巴哈拉夫-米亚拉和中央选举委员会主席诺姆·索尔伯格提出请求，要求叫停总理本雅明·内塔尼亚胡与警察总长丹尼·列维的会面。据《耶路撒冷邮报》报道，这场有关选举公正性的会面原定于周日举行，即议会选举前两天。

耶沙尔党的请求

据报道，国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔也原定参加此次会面，但中央选举委员会的代表未获邀请。

耶沙尔党表示，内塔尼亚胡是选举候选人，不负责监督投票公正性，也无权就此事向警察总长下达指示。该党担忧，此类会面可能造成选举公正性可能遭到破坏的无根据印象，并提前削弱公众对选举结果的信任。

该党还推测，总理可能试图向政府官员施压，以推进政治利益。这一说法是耶沙尔党的立场。

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总理办公室和警方的立场

内塔尼亚胡办公室驳斥了有关这场计划中的谈话不同寻常的说法。该办公室告诉Ynet News，类似讨论会在每次选举前举行。

《耶路撒冷邮报》指出，列维此前曾拒绝参加由本-格维尔召集的类似讨论。大约一周半前，这名警察总长已与中央选举委员会代理总干事丁·利夫内举行会议，讨论投票日的准备工作。

会议讨论了维护公共秩序、确保投票安全进行以及警方为各种情景作准备。列维还指示警员在执勤期间不得表达政治观点，并警告称，违规者将无法继续在警队服役。

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