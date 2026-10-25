Stany Zjednoczone zapewniają Arabii Saudyjskiej wsparcie wywiadowcze, w tym narzędzie do wskazywania celów wykorzystujące sztuczną inteligencję, w obliczu ataków jemeńskiej grupy Huti. Poinformowała o tym Deutsche Welle, powołując się na wrześniowy materiał CNN, który cytował nienazwanych amerykańskich urzędników.

Według CNN w Arabii Saudyjskiej przebywa od 100 do 200 amerykańskich żołnierzy w ramach nowego wspólnego dowództwa. Pomagają oni stronie saudyjskiej korzystać z systemu, który umożliwia wojskowym obserwowanie sytuacji na polu walki w czasie rzeczywistym.

Urzędnicy przekazali CNN, że narzędzie używane w Arabii Saudyjskiej przypomina Maven Smart System. Amerykańskie wojsko stosowało również MSS do wyszukiwania celów w Iranie, Iraku i Syrii.

Jak działa Maven Smart System

Maven Smart System wywodzi się z programu Project Maven — flagowego amerykańskiego programu wykorzystania sztucznej inteligencji w sferze wojskowej, uruchomionego w 2017 roku. Platforma gromadzi, porządkuje i wizualizuje duże strumienie danych wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych, w tym z przekazów satelitarnych i kamer dronów.

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System wykrywa wzorce w danych i oznacza potencjalne cele, w tym możliwe wyrzutnie rakietowe, czołgi lub podejrzane kolumny pojazdów. Może także obliczać sposób rażenia celu. Jego wykorzystanie skraca tak zwany łańcuch rażenia — czas między wykryciem celu, oceną zagrożenia a wydaniem rozkazu uderzenia.

Według opisu DW przed uderzeniem człowiek musi zweryfikować cel wskazany przez narzędzie AI i podjąć decyzję o dalszych działaniach. Jednocześnie redakcja zaznacza, że procedura ta nie zawsze jest wykonywana.

Ograniczenia technologii w Jemenie

Huti wykorzystują pociski balistyczne na ciężarówkach oraz niewielkie roje dronów, działając w górzystym i kanionowym terenie Jemenu. DW zauważa, że ze względu na dużą mobilność ich bojownicy mogą opuścić pozycje przed uderzeniem nawet przy dostępności naprowadzania wspomaganego przez AI.

Skuteczność systemu mogą również ograniczać burze pyłowe, silny wiatr, zmiany pustynnego krajobrazu oraz celowo rozmieszczone atrapy. Dziennikarz Antony Loewenstein, który badał wykorzystanie AI w technologiach wojskowych, wyraził wątpliwość, czy takie narzędzia zapewnią pokonanie Huti, i ostrzegł przed ryzykiem znacznych ofiar wśród ludności cywilnej.

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