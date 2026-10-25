在也门胡塞武装发动袭击的背景下，美国正向沙特阿拉伯提供情报支持，其中包括一套使用人工智能的目标指示工具。德国之声援引CNN今年9月的一篇报道报道称，该报道引述了未具名的美国官员。

据CNN报道，作为一个新联合司令部的一部分，目前有100至200名美国军人驻扎在沙特阿拉伯。他们正帮助沙特方面使用一套可让军方实时看到战场态势的系统。

官员告诉CNN，沙特阿拉伯使用的工具与Maven智能系统相似。美军也曾使用MSS在伊朗、伊拉克和叙利亚寻找目标。

Maven智能系统如何运作

Maven智能系统源自Project Maven项目——美国在军事领域应用人工智能的旗舰项目，于2017年启动。该平台收集、整理并可视化大量情报、监视和侦察数据，包括来自卫星传输和无人机摄像头的数据。

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该系统识别数据中的规律，并标记潜在目标，包括可能的导弹发射装置、坦克或可疑车队。它还可以计算打击目标的方式。其使用可缩短所谓的杀伤链，即从发现目标、评估威胁到下达打击命令之间的时间。

根据德国之声的描述，在实施打击前，必须由人类核查人工智能工具确定的目标，并就后续行动作出决定。与此同时，该媒体指出，这一程序并非总会执行。

该技术在也门的局限性

胡塞武装使用装载在卡车上的弹道导弹和小型无人机群，在也门的山区和峡谷地形中行动。德国之声指出，由于高度机动性，即使具备人工智能辅助目标指示，他们的武装人员也能在打击前撤离阵地。

沙尘暴、强风、沙漠地貌变化以及故意设置的诱饵也可能降低该系统的有效性。研究人工智能在军事技术中应用的记者安东尼·洛文斯坦对这类工具能否确保击败胡塞武装表示怀疑，并警告称存在大量平民伤亡的风险。

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