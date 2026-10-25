США предоставляют Саудовской Аравии разведывательную поддержку, в частности инструмент для наведения на цели с использованием искусственного интеллекта, на фоне атак йеменской группировки хуситов. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сентябрьский материал CNN, в котором цитировались неназванные американские чиновники.

По данным CNN, в Саудовской Аравии находятся от 100 до 200 американских военнослужащих в составе нового совместного командования. Они помогают саудовской стороне пользоваться системой, которая позволяет военным в режиме реального времени видеть обстановку на поле боя.

Чиновники сообщили CNN, что инструмент, используемый в Саудовской Аравии, похож на Maven Smart System. Американские военные также применяли MSS для поиска целей в Иране, Ираке и Сирии.

Как работает Maven Smart System

Maven Smart System происходит из программы Project Maven — флагманской американской программы применения искусственного интеллекта в военной сфере, запущенной в 2017 году. Платформа собирает, упорядочивает и визуализирует большие потоки разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных данных, в том числе со спутниковых трансляций и камер беспилотников.

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Система выявляет закономерности в данных и отмечает потенциальные цели, в том числе возможные ракетные установки, танки или подозрительные автоколонны. Она также может рассчитывать способ поражения цели. Ее использование сокращает так называемый цикл поражения — время между обнаружением цели, оценкой угрозы и приказом нанести удар.

Согласно описанию DW, перед ударом человек должен проверить цель, определенную ИИ-инструментом, и принять решение о дальнейших действиях. В то же время издание отмечает, что эта процедура выполняется не всегда.

Ограничения технологии в Йемене

Хуситы используют баллистические ракеты на грузовиках и небольшие рои дронов, действуя в горной и каньонной местности Йемена. DW отмечает, что из-за высокой мобильности их бойцы могут покинуть позиции до удара даже при наличии наведения с помощью ИИ.

Эффективность системы также могут снижать пыльные бури, сильный ветер, изменения пустынного ландшафта и намеренно установленные приманки. Журналист Энтони Ловенстайн, исследовавший использование ИИ в военных технологиях, выразил сомнение, что такие инструменты обеспечат поражение хуситов, и предостерег от риска значительных жертв среди гражданского населения.

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