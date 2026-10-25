В Бразилии работу избирательных участков во втором туре президентских выборов продлили на два часа по всей стране. Как сообщает RMF24, решение принял судья Высшего избирательного трибунала Бразилии Кристиану Занин, о чем написала газета Estado de São Paulo.

Обращения штабов кандидатов

Продлить работу участков просили штабы обоих кандидатов. Команда действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы просила сделать это по всей стране, ссылаясь на возможные задержки в работе общественного транспорта.

Штаб его соперника просил продлить голосование в трех штатах из-за неблагоприятных погодных условий.

Заявление Лулы об автобусах

Лула заявил, что 40% автобусов в Сан-Паулу не смогли выехать на улицы. Он обратился в суд с просьбой продлить работу избирательных участков для людей, которым, по его словам, эти трудности помешали проголосовать.

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Президент также заявил, что избиратели не должны отказываться от участия в голосовании из-за действий владельцев компаний или мэров, которые, по его словам, пытались помешать людям отдать голос.

Условия голосования

Право голоса имеют более 158 млн граждан Бразилии, в том числе почти миллион бразильцев за рубежом. Для грамотных граждан в возрасте от 18 до 70 лет участие в голосовании является обязательным.

Избирательные участки открылись в 8:00 по столичному времени и первоначально должны были работать до 17:00. После решения Высшего избирательного трибунала голосование завершится на два часа позже.

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