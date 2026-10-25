В штате Баия на северо-востоке Бразилии региональный избирательный суд обязал вернуть на маршруты весь автобусный парк после сообщений о сокращении перевозок в день выборов. За неисполнение решения суд установил штраф в размере 1 млн бразильских реалов в час — примерно 200 тыс. долларов. Об этом сообщает The Rio Times.

Председатель Высшего избирательного суда Бразилии Кассиу Нунес Маркес 25 октября 2026 года заявил, что в отдельных местах избиратели испытывают трудности с транспортом, однако проблема уже устраняется. По его словам, транспортные программы в целом работают хорошо и находятся в ведении региональных избирательных судов.

Жалобы на сокращение рейсов

Больше всего жалоб на отсутствие автобусов поступило из Салвадора, Фейра-ди-Сантаны и Лауру-ди-Фрейтаса. Федерация Brasil da Esperança, в которую входят Партия трудящихся президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и две партии-союзницы, заявила о сокращении количества автобусов в Салвадоре более чем на 50%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Генеральный инспектор избирательной юстиции Рикарду Виллаш Боаш Куэва поручил избирательному суду Баии предоставить отчет по этим сообщениям. Количество автобусов, не вышедших на маршруты, в материале не уточняется.

Решение суда и просьба продлить голосование

Глава избирательного суда Баии Маурисиу Керцман Шпорер приказал Федеральной полиции арестовать секретаря по вопросам мобильности Салвадора Паблу Соузу. Городские власти Салвадора заявили, что Соуза находится в Париже в служебной командировке и должен явиться в полицию 26 октября.

Федерация Brasil da Esperança попросила продлить голосование до 19:00 по местному времени в Салвадоре, Фейра-ди-Сантане и Лауру-ди-Фрейтасе. На момент публикации решения по этому обращению не было, а Нунес Маркес не ответил, могут ли продлить время голосования.

Читай нас в