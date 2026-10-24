Госдепартамент США сокращает персонал посольств в Иордании, Ливане, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах после получения разведданных об усилении Ираном попыток атаковать американский персонал. Об этом сообщает PBS NewsHour со ссылкой на Associated Press, американских чиновников и разведывательный меморандум.

Разведданные об угрозах

Директор Национальной разведки США Джей Клейтон в меморандуме, направленном госсекретарю Марко Рубио, заявил, что его службы получили данные о существенном усилении Ираном усилий по нацеливанию на персонал США. По словам Клейтона, подготовка Ираном смертоносных атак против граждан Соединенных Штатов достигла продвинутой стадии как на Ближнем Востоке, так и в некоторых других странах.

Associated Press получило копию меморандума. Трое американских чиновников, говоривших на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса, подтвердили, что документ был направлен Рубио как государственному секретарю и советнику по национальной безопасности.

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Посольства останутся открытыми

Посольства в Иордании, Ливане, Катаре и ОАЭ уже работали в режиме ограниченных операций, предусматривающем сокращенное число персонала. Они продолжат работу, а сотрудникам в этих четырех странах не предписано уезжать.

В то же время в Саудовской Аравии в среду американским сотрудникам, чье присутствие не является критически необходимым, и членам их семей приказали покинуть страну. Американские чиновники также связали кадровые изменения в посольствах с угрозами со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хуситов. Объявляя о сокращении персонала, Госдепартамент прямо указывал на рост угрозы со стороны хуситов, не упоминая непосредственно угрозы со стороны Ирана.

Американские чиновники категорически отрицают, что эти меры связаны с возможными новыми ударами США и Израиля по Ирану. По данным иранского государственного телевидения, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции на этой неделе вновь пригрозили атаковать американские базы в регионе, если США продолжат помогать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив.

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