Departament Stanu USA zmniejsza personel ambasad w Jordanii, Libanie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich po otrzymaniu danych wywiadowczych o nasileniu przez Iran prób atakowania amerykańskiego personelu. Informuje o tym PBS NewsHour, powołując się na Associated Press, amerykańskich urzędników i memorandum wywiadowcze.

Dane wywiadowcze o zagrożeniach

Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Jay Clayton w memorandum wysłanym sekretarzowi stanu Marco Rubio oświadczył, że jego służby otrzymały dane o znaczącym nasileniu przez Iran działań wymierzonych w personel USA. Według Claytona przygotowania Iranu do śmiercionośnych ataków na obywateli Stanów Zjednoczonych osiągnęły zaawansowany etap zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w niektórych innych krajach.

Associated Press otrzymała kopię memorandum. Trzech amerykańskich urzędników, którzy rozmawiali pod warunkiem zachowania anonimowości ze względu na wrażliwość sprawy, potwierdziło, że dokument wysłano Rubio jako sekretarzowi stanu i doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego.

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Ambasady pozostaną otwarte

Ambasady w Jordanii, Libanie, Katarze i ZEA już działały w trybie ograniczonych operacji, przewidującym zmniejszoną liczbę personelu. Będą kontynuować pracę, a pracownicy w tych czterech krajach nie mają nakazu wyjazdu.

Tymczasem w Arabii Saudyjskiej w środę amerykańskim pracownikom, których obecność nie jest krytycznie konieczna, oraz członkom ich rodzin nakazano opuścić kraj. Amerykańscy urzędnicy powiązali zmiany kadrowe w ambasadach także z zagrożeniami ze strony wspieranych przez Iran jemeńskich Huti. Ogłaszając redukcję personelu, Departament Stanu bezpośrednio wskazywał na rosnące zagrożenie ze strony Huti, nie wspominając o bezpośrednich zagrożeniach ze strony Iranu.

Amerykańscy urzędnicy kategorycznie zaprzeczają, że środki te są związane z możliwymi nowymi uderzeniami USA i Izraela na Iran. Według irańskiej telewizji państwowej siły morskie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej ponownie zagroziły w tym tygodniu atakiem na amerykańskie bazy w regionie, jeśli USA nadal będą pomagać w eskortowaniu statków handlowych przez Cieśninę Ormuz.

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