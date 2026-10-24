美国国务院在收到情报显示伊朗加大袭击美国人员的力度后，正在缩减其驻约旦、黎巴嫩、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国使馆的人员。PBS NewsHour报道称，消息援引美联社、美国官员和一份情报备忘录。

有关威胁的情报

美国国家情报总监杰伊·克莱顿在发给国务卿马尔科·鲁比奥的备忘录中表示，其机构获得了有关伊朗大幅加强针对美国人员行动的信息。克莱顿称，伊朗针对美国公民筹备致命袭击已在中东以及其他一些国家进入高级阶段。

美联社获得了这份备忘录的副本。三名因问题敏感而要求匿名的美国官员证实，该文件被发给了身兼国务卿和国家安全顾问的鲁比奥。

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使馆将继续开放

驻约旦、黎巴嫩、卡塔尔和阿联酋的使馆此前已在有限运作模式下工作，人员数量有所减少。它们将继续运作，这四个国家的工作人员并未被要求离境。

与此同时，周三在沙特阿拉伯，非关键必要的美国雇员及其家属被命令离开该国。美国官员还将使馆人员调整与伊朗支持的也门胡塞武装的威胁联系起来。国务院在宣布缩减人员时直接提到胡塞武装威胁上升，但没有提及来自伊朗的直接威胁。

美国官员断然否认这些措施与美国和以色列可能对伊朗发动新的打击有关。据伊朗国家电视台报道，伊斯兰革命卫队海军本周再次威胁称，如果美国继续协助护航商船通过霍尔木兹海峡，将袭击该地区的美国基地。

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