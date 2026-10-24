Вице-президент Нигерии Кашим Шеттима во время визита в Майдугури призвал группу мужчин фулани записать своих детей в школы, построенные правительством штата Борно. Об этом сообщает Premium Times.

Разговор с охранниками

Шеттима пообщался со знакомыми мужчинами фулани, которые работают охранниками в учреждении. Он спросил о людях, отсутствовавших в группе, а также обратил внимание на мальчика, которого знал раньше и который уже вырос.

Вице-президент спросил, почему их детей не записывают в школы, построенные в штате. Мужчины ответили, что всё ещё ищут подходящее учебное заведение. Тогда Шеттима указал на расположенную неподалёку школу, где, по его словам, могут учиться их дети и младшие братья и сёстры.

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Губернатор штата Борно Бабагана Зулум заявил, что власти штата помогут устранить препятствия, которые могут возникнуть при зачислении детей. Шеттима также передал группе денежный подарок, попросив разделить его между собой.

Открытие больницы и школ

Во время поездки в штат Борно вице-президент открыл учебную больницу на 400 коек при государственном Университете Кашима Ибрагима, а также две школы в Майдугури, в частности Yerwa Practice Mega School.

После визита Шеттима написал в Facebook, что инвестиции в здравоохранение и образование необходимы для экономической производительности, развития страны и восстановления общин, пострадавших от нестабильной ситуации с безопасностью.

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