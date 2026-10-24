Wiceprezydent Nigerii Kashim Shettima podczas wizyty w Maiduguri wezwał grupę mężczyzn Fulani do zapisania swoich dzieci do szkół zbudowanych przez rząd stanu Borno. Poinformował o tym Premium Times.

Rozmowa z ochroniarzami

Shettima rozmawiał ze znanymi mu mężczyznami Fulani, którzy pracują jako ochroniarze w tej instytucji. Pytał o osoby nieobecne w grupie, a także zwrócił uwagę na chłopca, którego znał wcześniej i który już dorósł.

Wiceprezydent zapytał, dlaczego ich dzieci nie są zapisywane do szkół wybudowanych w stanie. Mężczyźni odpowiedzieli, że nadal szukają odpowiedniej placówki edukacyjnej. Shettima wskazał wtedy pobliską szkołę, w której, jak stwierdził, mogłyby uczyć się ich dzieci oraz młodsi bracia i siostry.

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Gubernator stanu Borno Babagana Zulum oświadczył, że władze stanowe pomogą usunąć przeszkody, które mogą pojawić się przy zapisywaniu dzieci. Shettima przekazał również grupie prezent pieniężny, prosząc, by podzielili go między sobą.

Otwarcie szpitala i szkół

Podczas podróży do stanu Borno wiceprezydent otworzył 400-łóżkowy szpital kliniczny przy państwowym Uniwersytecie Kashima Ibrahima, a także dwie szkoły w Maiduguri, w tym Yerwa Practice Mega School.

Po wizycie Shettima napisał na Facebooku, że inwestycje w ochronę zdrowia i edukację są niezbędne dla produktywności gospodarczej, rozwoju kraju oraz odbudowy społeczności dotkniętych niestabilną sytuacją bezpieczeństwa.

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