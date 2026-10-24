W Singapurze około 80% rodziców i niemal 70% młodych ludzi poparło stopniowy dostęp dzieci do mediów społecznościowych zamiast ich całkowitego zakazu. Takie są wyniki rozmów Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego i Informacji Singapuru z ponad 2 tysiącami rodziców i młodych ludzi, podaje Channel NewsAsia.

Ankiety, grupy fokusowe i spotkania w szkołach prowadzono od czerwca do sierpnia 2026 roku. Uczestnicy uznali, że edukacja, kompetencje cyfrowe i stopniowe rozszerzanie dostępu do platform będą bardziej trwałym podejściem niż powszechne ograniczenia. Niektórzy młodzi ludzie ostrzegali, że zbyt surowy zakaz może wywołać efekt „zakazanego owocu” i jedynie zwiększyć zainteresowanie mediami społecznościowymi.

Dostęp odpowiedni do wieku

Rodzice i młodzież zasadniczo zgodzili się, że dzieci w wieku od zera do sześciu lat nie powinny mieć dostępu do mediów społecznościowych, natomiast użytkownicy w wieku od siedmiu do 15 lat potrzebują usług dostosowanych do ich wieku. Młodzi uczestnicy częściej popierali szerszy dostęp po ukończeniu 16 lat, uznając takich użytkowników za bardziej dojrzałych i zdolnych do samodzielnego kontrolowania czasu spędzanego w internecie. Jednocześnie część respondentów podkreśliła, że sam wiek nie zawsze jest wystarczającym kryterium dojrzałości.

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Ministerstwo oświadczyło, że wyniki wspierają proponowane przez rząd podejście: dostęp odpowiedni do wieku oraz zmiany w działaniu platform, które wzmocnią ochronę osób niepełnoletnich. W przyszłym roku władze zamierzają przedstawić przepisy dotyczące weryfikacji wieku użytkowników i bezpieczniejszego projektowania mediów społecznościowych dla nastolatków.

Obawy związane z nadmiernym korzystaniem

Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych stało się jednym z głównych powodów obaw zarówno wśród rodziców, jak i młodych ludzi. Około 84% rodziców wskazało również dostęp dzieci do nieodpowiednich treści jako jedno z kluczowych zagrożeń. Uczestnicy rozmów zwrócili uwagę, że automatyczne odtwarzanie filmów, nieskończony kanał i spersonalizowane rekomendacje mogą zachęcać do kompulsywnego korzystania z platform.

Wśród proponowanych standardowych zabezpieczeń rodzice najczęściej popierali wyłączenie automatycznego odtwarzania, wyłączenie możliwości wysyłania prywatnych wiadomości oraz dzienne limity czasu przed ekranem. Jednocześnie chcieli mieć możliwość zmiany takich ustawień zależnie od potrzeb dziecka. Młodzi ludzie ostrzegali, że sztywne limity mogą utrudniać naukę i zajęcia pozalekcyjne.

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