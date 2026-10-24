Proirańska koalicja Islamski Ruch Oporu w Iraku oświadczyła, że Stany Zjednoczone rzekomo naruszyły iracką przestrzeń powietrzną. Ugrupowanie twierdzi, że od 30 września do piątku odnotowało 171 przypadków lotów amerykańskich myśliwców i samolotów rozpoznawczych nad krajem. Twierdzenia te nie zostały niezależnie potwierdzone, informuje Jerusalem Post.

W oświadczeniu Islamski Ruch Oporu w Iraku, który skupia wspierane przez Iran formacje paramilitarne, oskarżył również rząd w Bagdadzie o ustępstwa wobec Waszyngtonu pod presją USA. Grupa skrytykowała ograniczenie komercyjnych lotów oraz zamknięcie przejść granicznych z Iranem.

Spór o rozbrojenie

Oświadczenie pojawiło się w czasie starań rządu Iraku o objęcie uzbrojenia ugrupowań paramilitarnych kontrolą państwa. Premier Iraku Ali az-Zaidi przedłużył termin realizacji tego planu do 30 czerwca 2027 roku. Oświadczył, że do tego czasu „żadna broń nie pozostanie poza ramami państwa”.

Według Rudaw ugrupowania Kataib Hezbollah i Harakat an-Nudżaba sprzeciwiają się rozbrojeniu. Jednocześnie Harakat Ansar Allah al-Aufija i Kataib Sajid asz-Szuhada wyraziły gotowość do współpracy z rządem.

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30 września koalicja pod przywództwem USA oficjalnie zakończyła w Iraku misję wojskową przeciwko Państwu Islamskiemu. Część powiązanych z Iranem formacji zbrojnych nadal twierdzi, że należy zachować uzbrojenie w celu przeciwstawienia się USA i Izraelowi.

Ostrzeżenie USA dla obywateli

24 października ambasada USA w Iraku zaktualizowała ostrzeżenie Departamentu Stanu dotyczące podróży do kraju, utrzymując zalecenie, by nie podróżować do Iraku. Resort powołał się na ryzyko przemocy terrorystycznej, w tym zagrożenia ze strony Państwa Islamskiego i ugrupowań powiązanych z Iranem.

Departament Stanu ostrzegł również, że takie formacje stanowią zagrożenie dla obywateli USA, międzynarodowych firm i obiektów, w tym lotnisk, infrastruktury energetycznej, hoteli i placówek dyplomatycznych. Wśród możliwych środków ataku wymieniono drony, ogień pośredni i improwizowane urządzenia wybuchowe.

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