Według NDTV World, powiązana z Huti stacja telewizyjna Al-Masirah poinformowała o serii saudyjskich nalotów na stolicę Jemenu, Sanę, oraz gubernatorstwo Sana. Według stacji jeden z nalotów trafił w budynek mieszkalny w Sanie, w wyniku czego zginęły co najmniej trzy osoby, a kilka innych zostało rannych.

Doniesienia o nalotach

Al-Masirah, którą wiąże się ze wspieranym przez Iran ruchem Huti, poinformowała również o zabitych i rannych po uderzeniu w cementownię w gubernatorstwie Sana. Osobno media podały informacje o około 20 nalotach na Mochę w zachodnim Jemenie.

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Przechwycenie rakiet

Doniesienia o nalotach pojawiły się po oświadczeniu kierowanej przez Rijad koalicji walczącej w Jemenie o przechwyceniu dwóch rakiet. Według niej Huti wystrzelili rakiety w kierunku Taif i Janbu w zachodniej Arabii Saudyjskiej.

Wcześniej służba obrony cywilnej Rijadu ostrzegała przed potencjalnym zagrożeniem dla czterech obszarów na zachodzie kraju: Taif, Janbu, Mekki i Dżuddy. Saudyjska koalicja interweniowała w konflikcie w Jemenie w 2015 roku. Według źródła działania wojenne były nieaktywne po rozejmie w 2022 roku, ale wznowiły się w lipcu.

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