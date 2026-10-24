По данным NDTV World, связанный с хуситами телеканал Al-Masirah сообщил о серии саудовских авиаударов по столице Йемена Сане и мухафазе Сана. По утверждению телеканала, один из ударов пришёлся по жилому дому в Сане, в результате чего погибли как минимум три человека и ещё несколько получили ранения.

Сообщения об ударах

Al-Masirah, который связывают с поддерживаемым Ираном движением хуситов, также сообщил о погибших и раненых после удара по цементному заводу в мухафазе Сана. Отдельно СМИ заявили примерно о 20 ударах по Мохе на западе Йемена.

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Перехват ракет

Сообщения об авиаударах появились после заявления возглавляемой Эр-Риядом коалиции, воюющей в Йемене, о перехвате двух ракет. По её данным, хуситы запустили ракеты в направлении Таифа и Янбу на западе Саудовской Аравии.

Ранее служба гражданской обороны Эр-Рияда предупреждала о потенциальной опасности для четырёх районов на западе страны: Таифа, Янбу, Мекки и Джидды. Саудовская коалиция вмешалась в конфликт в Йемене в 2015 году. По данным источника, боевые действия были неактивными после перемирия 2022 года, но возобновились в июле.

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