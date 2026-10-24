В Сингапуре около 80% родителей и почти 70% молодых людей поддержали поэтапный доступ детей к социальным сетям, а не их полный запрет. Таковы результаты обсуждений Министерства цифрового развития и информации Сингапура с более чем 2 тысячами родителей и молодых людей, сообщает Channel NewsAsia.

Опросы, фокус-группы и встречи в школах проводились с июня по август 2026 года. Участники считали, что образование, цифровая грамотность и постепенное расширение доступа к платформам будут более устойчивым подходом, чем всеобщие ограничения. Некоторые молодые люди предупредили, что слишком строгий запрет может создать эффект «запретного плода» и лишь усилить интерес к соцсетям.

Доступ в соответствии с возрастом

Родители и молодёжь в целом согласились, что дети в возрасте от нуля до шести лет не должны иметь доступа к социальным сетям, а пользователям от семи до 15 лет нужны сервисы, адаптированные к их возрасту. Молодые участники чаще поддерживали более широкий доступ после 16 лет, считая таких пользователей более зрелыми для самостоятельного контроля своего времени в интернете. В то же время часть респондентов подчеркнула, что сам по себе возраст не всегда является достаточным критерием зрелости.

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Министерство заявило, что результаты поддерживают предложенный правительством подход: доступ в соответствии с возрастом и изменения в работе платформ, которые усилят защиту несовершеннолетних. В следующем году власти намерены представить законодательство о проверке возраста пользователей и более безопасном дизайне социальных сетей для подростков.

Опасения из-за чрезмерного использования

Чрезмерное использование соцсетей стало одной из главных причин для беспокойства как среди родителей, так и среди молодёжи. Около 84% родителей также назвали доступ детей к неподходящему контенту среди ключевых рисков. Участники обсуждений обратили внимание, что автоматическое воспроизведение видео, бесконечная лента и персонализированные рекомендации могут поощрять навязчивое использование платформ.

Среди предложенных стандартных мер защиты родители чаще всего поддерживали отключение автовоспроизведения, отключение возможности отправлять личные сообщения и ежедневные лимиты экранного времени. В то же время они хотели иметь возможность менять такие настройки в зависимости от потребностей ребёнка. Молодые люди предупреждали, что жёсткие лимиты могут препятствовать обучению и внеклассным занятиям.

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