新加坡约80%的家长和近70%的年轻人支持让儿童分阶段使用社交媒体，而不是全面禁止。新加坡数码发展及新闻部与超过2000名家长和年轻人讨论后得出了这一结果，Channel NewsAsia报道。

问卷调查、焦点小组和学校会议于2026年6月至8月期间举行。参与者认为，教育、数字素养以及逐步扩大平台使用权限，是比普遍限制更具可持续性的方法。一些年轻人警告说，过于严格的禁令可能产生“禁果”效应，只会增加人们对社交媒体的兴趣。

符合年龄的使用权限

家长和年轻人总体上同意，零至六岁的儿童不应使用社交媒体，而七至15岁的用户需要适合其年龄的服务。年轻参与者更常支持16岁以后给予更广泛的使用权限，认为这类用户已更成熟，能够自主控制上网时间。同时，一些受访者强调，仅凭年龄并不总是衡量成熟度的充分标准。

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该部表示，结果支持政府提出的方法：提供符合年龄的使用权限，并改变平台的运作方式，以加强对未成年人的保护。政府计划在明年提出有关核验用户年龄以及为青少年提供更安全社交媒体设计的立法。

对过度使用的担忧

过度使用社交媒体成为家长和年轻人最主要的担忧之一。约84%的家长还将儿童接触不当内容列为主要风险之一。讨论参与者指出，视频自动播放、无限滚动信息流和个性化推荐可能会鼓励用户对平台形成强迫性使用。

在拟议的标准保护措施中，家长最常支持关闭自动播放、关闭发送私人消息的功能以及设置每日屏幕使用时间限制。同时，他们希望能够根据儿童的需求调整这些设置。年轻人警告说，严格的限制可能妨碍学习和课外活动。

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