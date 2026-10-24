Stały Komitet Zgromadzenia Narodowego Pakistanu ds. Spraw Wewnętrznych i Kontroli Narkotyków wezwał szefów policji prowincji Pendżab, aby złożyli sprawozdanie z dochodzenia w sprawie domniemanego zabójstwa Hiny Javed. Posiedzenie zaplanowano na 29 października o godz. 14:00 w budynku parlamentu w Islamabadzie, informuje Dawn.

Raport policji i weryfikacja sprawy

Na posiedzeniu mają się stawić generalny inspektor policji Pendżabu, regionalny i miejski szef policji Rawalpindi, starszy superintendent ds. śledztw oraz dodatkowy generalny inspektor Departamentu Kontroli Przestępczości. Mają poinformować członków komitetu o najnowszych wydarzeniach w głośnej sprawie.

Rząd Pendżabu powołał również komitet złożony z trzech wysokich urzędników, aby zweryfikować śledztwo. W jego skład weszli dodatkowy generalny inspektor Departamentu Kontroli Przestępczości Sohail Chatta, zastępca generalnego inspektora policji Lahore Shoaib Khurram Janbaz oraz starszy superintendent ds. śledztw w Rawalpindi Saifullah. Komitet już odwiedził Rawalpindi, obejrzał miejsce zdarzenia, spotkał się z rodziną zmarłej i przesłuchał jej męża oraz pracownika domowego w więzieniu Adiala.

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Materiały ekspertyz

Mąż Javed i pracownik domowy zostali umieszczeni w areszcie sądowym w związku ze sprawą. Według analizy raportów z sekcji zwłok i badań DNA na rękach i przedramionach kobiety stwierdzono siniaki, a na szyi ranę o głębokości 27 centymetrów.

W raporcie wskazano, że DNA ze śladów krwi, prześcieradła, które według śledczych wykorzystano do uduszenia, zamka w drzwiach i klamki było zgodne z DNA pracownika domowego. Zbadano również wymazy spod paznokci lewej ręki zmarłej, próbki z jej ciała oraz fragmenty prześcieradła ze śladami krwi i plemników. W sypialni mieszkania zabezpieczono część dywanu z podejrzanymi plamami; w raporcie stwierdzono, że odpowiadały one krwi i nasieniu przypisanym Zeeshanowi Arshadowi.

Rodzina Hiny Javed ponownie wyraziła brak zaufania do dochodzenia policji w Rawalpindi oraz wypowiedzi szefa Departamentu Kontroli Przestępczości. Bliscy zmarłej domagają się utworzenia komisji sądowej i twierdzą, że policja chroni głównego oskarżonego, jednocześnie obarczając odpowiedzialnością pracownika domowego.

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