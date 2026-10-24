Постоянный комитет Национальной ассамблеи Пакистана по внутренним делам и контролю за наркотиками вызвал руководителей полиции провинции Пенджаб для отчета о расследовании предполагаемого убийства Хины Джавед. Заседание запланировано на 29 октября в 14:00 в здании парламента в Исламабаде, сообщает Dawn.

Отчет полиции и проверка дела

На заседание должны прибыть генеральный инспектор полиции Пенджаба, региональный и городской руководители полиции Равалпинди, старший суперинтендант по расследованиям и дополнительный генеральный инспектор Департамента контроля за преступностью. Они должны проинформировать членов комитета о последних событиях в резонансном деле.

Правительство Пенджаба также сформировало комитет из трех высокопоставленных чиновников для проверки расследования. В него вошли дополнительный генеральный инспектор Департамента контроля за преступностью Сохаил Чатта, заместитель генерального инспектора полиции Лахора Шоаиб Хуррам Джанбаз и старший суперинтендант по расследованиям в Равалпинди Саифулла. Комитет уже посетил Равалпинди, осмотрел место происшествия, встретился с семьей погибшей и допросил ее мужа и домашнего работника в тюрьме Адиала.

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Материалы экспертиз

Муж Джавед и домашний работник были помещены под судебный арест в связи с делом. Согласно анализу отчетов о вскрытии и ДНК, на руках и предплечьях женщины обнаружили синяки, а на шее — рану глубиной 27 сантиметров.

В отчете указано, что ДНК из следов крови, простыни, которую, по версии следствия, использовали для удушения, дверного замка и ручки совпало с ДНК домашнего работника. Также исследовали смывы с ногтей левой руки погибшей, образцы с ее тела и фрагменты простыни со следами крови и сперматозоидов. В спальне квартиры изъяли часть ковра с подозрительными пятнами; в отчете сказано, что они соответствовали крови и сперме, отнесенным к Зишану Аршаду.

Семья Хины Джавед вновь заявила о недоверии к расследованию полиции Равалпинди и высказываниям руководителя Департамента контроля за преступностью. Близкие погибшей требуют создания судебной комиссии и утверждают, что полиция защищает главного обвиняемого, возлагая ответственность на домашнего работника.

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