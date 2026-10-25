Прокуратура префектуры Окинава в Японии 25 октября предъявила 20-летнему американскому морпеху Девину Джейкобу Балларду обвинения в убийстве и ограблении 39-летней женщины в городе Наха. Об этом сообщает The Japan Times.

Обстоятельства обвинения

Согласно обвинительному акту и другим источникам издания, Баллард якобы задушил женщину телефонным шнуром в гостиничном номере. По версии следствия, это произошло 3 октября примерно между 02:10 и 04:15. Ему также вменяют завладение рюкзаком, в котором находились кошелек и другие вещи потерпевшей.

Представители окружной прокуратуры Нахи не сообщили, признал ли Баллард выдвинутые обвинения. Он служит на авиабазе Корпуса морской пехоты США Футемма в городе Гинован.

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Данные следствия

По данным источников, женщина заселилась в отель вместе с мужчиной примерно в 02:10, но не покинула номер ко времени выселения. Около 04:15 сотрудник отеля вошел в комнату и обнаружил ее тело.

Камеры наблюдения зафиксировали мужчину с рюкзаком, у которого были черты, похожие на Балларда, в том числе татуировки на обеих руках. Рюкзак позднее нашли возле отеля. В тот же день около 11:30 полиция префектуры Окинава задержала Балларда на улице в городе Окинава по подозрению в убийстве и ограблении.

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