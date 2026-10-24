巴基斯坦国民议会内政与禁毒常设委员会传唤旁遮普省警方负责人，就希娜·贾维德涉嫌被杀案的调查作出报告。会议定于10月29日14时在伊斯兰堡议会大厦举行，《黎明报》报道。

警方报告与案件审查

旁遮普省警察总监、拉瓦尔品第地区和城市警察负责人、高级调查警司以及犯罪控制部门副警察总监将出席会议。他们将向委员会成员通报这起备受关注案件的最新进展。

旁遮普省政府还成立了一个由三名高级官员组成的委员会，以审查该调查。委员会成员包括犯罪控制部门副警察总监苏海尔·查塔、拉合尔副警察总监绍艾布·胡拉姆·詹巴兹，以及拉瓦尔品第高级调查警司赛义富拉。该委员会已前往拉瓦尔品第，勘查案发现场，会见死者家属，并在阿迪亚拉监狱询问了她的丈夫和一名家庭工作人员。

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法医材料

贾维德的丈夫和该家庭工作人员因该案被司法羁押。根据尸检和DNA报告的分析，该女子的手部和前臂发现瘀伤，颈部则有一处深达27厘米的伤口。

报告指出，血迹、调查人员认为曾用于勒颈的床单、门锁和门把手上提取的DNA，与该家庭工作人员的DNA相符。调查人员还检验了死者左手指甲下的拭子、其身体提取的样本，以及带有血迹和精子痕迹的床单碎片。警方在公寓卧室查获一块带有可疑污渍的地毯；报告称，这些污渍与归属于泽尚·阿尔沙德的血液和精液相符。

希娜·贾维德的家人再次表示，不信任拉瓦尔品第警方的调查以及犯罪控制部门负责人发表的言论。死者亲属要求成立司法委员会，并称警方保护主要被告，同时将责任归咎于该家庭工作人员。

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