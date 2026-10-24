Wysoki Sąd Sindhu w Karaczi w Pakistanie wydał zawiadomienia dla głównego sekretarza i innych pozwanych w sprawie skargi dotyczącej przeprowadzenia wyborów do związku studenckiego na Uniwersytecie w Karaczi. Dwuosobowy skład konstytucyjny pod przewodnictwem sędziego Riazata Alego Sahara zobowiązał również rejestratora uczelni do osobistego stawienia się na następnym posiedzeniu 12 listopada.

Skarga studentów prawa

Wśród pozwanych w sprawie są główny sekretarz, sekretarz Departamentu Uniwersytetów i Rad, sekretarze departamentów edukacji i prawa, a także rektor oraz rejestrator Uniwersytetu w Karaczi. Skarżący, którzy studiują na wydziale prawa uniwersytetu, oświadczyli, że bezpośrednio odczuwają skutki niewdrożenia ustawy Sindhu o związkach studenckich.

Jak informuje Dawn, prawnik skarżących Usman Farooq zaznaczył, że ustawa określa zasady tworzenia i funkcjonowania związków studenckich w placówkach edukacyjnych prowincji. Według niego instytucje edukacyjne miały opracować zasady i procedury przeprowadzania wyborów do związków studenckich w ciągu dwóch miesięcy od przyjęcia odpowiednich przepisów.

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Prawnik powołał się również na ustawę o Uniwersytecie w Karaczi z 1972 roku, która zawiera postanowienia dotyczące związku studenckiego. Twierdził, że uniwersytet nadal nie opracował regulaminu ani procedur dla takich wyborów, choć ustawa o związkach studenckich została przyjęta około cztery lata temu.

Żądania skargi

Przedstawiciel skarżących oświadczył, że Departament Uniwersytetów i Rad przygotował projekt przepisów, ale nie został on jeszcze sfinalizowany ani opublikowany. Według niego projekt przepisów, przesłany w 2024 roku do wszystkich uniwersytetów, w tym Uniwersytetu w Karaczi, przechodził w Departamencie Prawa kontrolę prawną.

W skardze wniesiono o zakończenie kontroli prawnej Przepisów Sindhu o związkach studenckich, przekazanie ich do gabinetu prowincjonalnego w ciągu 30 dni oraz opublikowanie w oficjalnym dzienniku urzędowym. Skarżący proszą również o zobowiązanie rektora i rejestratora do opracowania procedur, powołania komisji wyborczej i zorganizowania wyborów do związku studenckiego. Sąd zaproponował pozwanym oraz prokuratorowi generalnemu Sindhu przedstawienie swoich uwag w sprawie.

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