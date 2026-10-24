Высокий суд Синда в Карачи, Пакистан, направил уведомления главному секретарю и другим ответчикам по иску о проведении выборов студенческого союза в Университете Карачи. Конституционная коллегия из двух судей во главе с судьей Риазатом Али Сахаром также обязала регистратора университета лично явиться на следующее заседание 12 ноября.

Иск студентов юридического факультета

Ответчиками по делу указаны главный секретарь, секретарь Департамента университетов и советов, секретари департаментов образования и права, а также вице-канцлер и регистратор Университета Карачи. Истцы, обучающиеся на юридическом факультете университета, заявили, что непосредственно страдают из-за невыполнения Закона Синда о студенческих союзах.

Как сообщает Dawn, адвокат истцов Усман Фарук отметил, что закон устанавливает основы создания и работы студенческих союзов в учебных заведениях провинции. По его словам, образовательные учреждения должны были разработать правила и процедуры проведения выборов студенческих союзов в течение двух месяцев после принятия соответствующих правил.

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Адвокат также сослался на Закон об Университете Карачи 1972 года, который содержит положения о студенческом союзе. Он утверждал, что университет до сих пор не разработал регламент или процедуры для таких выборов, хотя закон о студенческих союзах был принят около четырех лет назад.

Требования иска

Представитель истцов заявил, что Департамент университетов и советов подготовил проект правил, но он еще не был окончательно оформлен и опубликован. По его словам, проект правил, направленный всем университетам, в том числе Университету Карачи, в 2024 году проходил юридическую проверку в Департаменте права.

В иске просят завершить юридическую проверку Правил Синда о студенческих союзах, передать их в провинциальный кабинет в течение 30 дней и опубликовать в официальном вестнике. Истцы также просят обязать вице-канцлера и регистратора разработать процедуры, сформировать избирательную комиссию и организовать выборы студенческого союза. Суд предложил ответчикам и генеральному адвокату Синда представить свои комментарии по делу.

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