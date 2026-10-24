卡拉奇法院在学生选举案中传唤大学注册主任 — Dawn

巴基斯坦卡拉奇的信德省高等法院就卡拉奇大学举行学生会选举的请愿案，向首席秘书及其他被申请人发出通知。由法官里亚扎特·阿里·萨哈尔领导的两名法官组成的宪法合议庭还要求该大学注册主任于11月12日的下一次听证会上亲自出庭。

法学院学生的请愿

该案被申请人包括首席秘书、大学与委员会部门秘书、教育和法律部门秘书，以及卡拉奇大学副校长和注册主任。请愿人就读于该大学法学院，他们表示，未能落实《信德省学生会法》使他们直接受到影响。

据《黎明报》报道，请愿人的律师乌斯曼·法鲁克指出，该法律规定了在该省教育机构成立和运作学生会的原则。他表示，教育机构应在相关规则通过后的两个月内制定举行学生会选举的规则和程序。

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该律师还援引了1972年《卡拉奇大学法》，其中包含有关学生会的规定。他称，尽管学生会法约四年前已获通过，但该大学至今仍未制定此类选举的规章或程序。

请愿要求

请愿人代表表示，大学与委员会部门已起草规则草案，但尚未最终确定或公布。他称，2024年发送给包括卡拉奇大学在内所有大学的规则草案，正在法律部门接受法律审查。

请愿要求完成对《信德省学生会规则》的法律审查，在30天内将其提交省内阁，并在官方公报上公布。请愿人还要求责令副校长和注册主任制定程序、成立选举委员会并组织学生会选举。法院建议被申请人和信德省总检察长就此案提交意见。

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