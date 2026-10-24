肯尼亚总统威廉·鲁托在对乌坎巴尼地区进行为期四天的访问期间，呼吁当地居民停止支持Wiper Patriotic Front领导人卡隆佐·穆西奥卡和反对派，转而支持他在2027年连任。Nation Kenya报道。

10月24日，鲁托访问了基图伊、马查科斯和马库埃尼三县，在那里为道路、供水、宿舍和农村电气化项目举行启用仪式、进行检查并启动项目。总统表示，穆西奥卡所属的反对派没有明确的乌坎巴尼发展计划，而该地区多年来一直受到边缘化。

基础设施项目

鲁托表示，基图伊、马查科斯和马库埃尼计划实施总价值超过1500亿肯尼亚先令的基础设施项目。尤其是，他表示，马查科斯县十条新道路的铺设已安排210亿先令，马库埃尼七条道路则安排了160亿先令。

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在马查科斯，总统启用了价值14.7亿先令的Mwala Cluster供水项目。该项目将每天向康贡多和姆瓦拉选区供应660万升水。鲁托还表示，其政府已在2026—2027财政年度安排280亿先令，用于在马查科斯建设8000套可负担住房、6000个宿舍床位和18个市场。

对卡隆佐·穆西奥卡的批评

鲁托在演讲中多次批评穆西奥卡，尤其提到通往其住所的未铺设道路Kandwia–Kyuso–Tseikuru。总统表示，历届政府在发展规划中将乌坎巴尼置于次要位置。该媒体称，这条道路的铺设工作将于周一开始。

在此次行程中，亚塔选区议员罗伯特·巴西尔此前曾属于穆西奥卡阵营，他宣布转而支持鲁托。周日还计划视察恩齐乌河大桥的施工情况；2021年，31人在此遇难，当时他们乘坐前往婚礼现场的巴士被水流冲走。

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