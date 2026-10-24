Президент Руто закликав Укамбані відмовитися від опозиції — Nation Kenya

Президент Кенії Вільям Руто під час чотириденного туру регіоном Укамбані закликав жителів відмовитися від підтримки лідера Wiper Patriotic Front Калонзо Мусьйоки та опозиції на користь його переобрання у 2027 році. Про це повідомляє Nation Kenya.

24 жовтня Руто відвідав округи Кітуї, Мачакос і Макуені, де відкривав, інспектував і запускав дорожні, водні, гуртожиткові та проєкти сільської електрифікації. Президент заявив, що опозиція, до якої належить Мусьйока, не має чіткого плану розвитку Укамбані, а регіон багато років зазнавав маргіналізації.

Інфраструктурні проєкти

За словами Руто, для Кітуї, Мачакоса та Макуені заплановано інфраструктурні проєкти загальною вартістю понад 150 млрд кенійських шилінгів. Зокрема, він заявив, що на асфальтування десяти нових доріг в окрузі Мачакос передбачено 21 млрд шилінгів, а на сім доріг у Макуені — 16 млрд шилінгів.

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У Мачакосі президент відкрив водний проєкт Mwala Cluster вартістю 1,47 млрд шилінгів. Він має постачати 6,6 млн літрів води щодня до виборчих округів Кангундо та Мвала. Руто також повідомив, що його адміністрація передбачила на 2026–2027 фінансовий рік 28 млрд шилінгів для будівництва в Мачакосі 8 тис. доступних житлових одиниць, 6 тис. гуртожитків і 18 ринків.

Критика Калонзо Мусьйоки

Під час виступів Руто неодноразово критикував Мусьйоку, зокрема згадав неасфальтовану дорогу Kandwia–Kyuso–Tseikuru, що веде до його дому. Президент заявив, що попередні уряди відсунули Укамбані на другий план у планах розвитку. Асфальтування цієї дороги, за даними видання, має розпочатися в понеділок.

Під час поїздки депутат парламенту від Ятти Роберт Базіл, який раніше був у таборі Мусьйоки, заявив про перехід на бік Руто. На неділю також було заплановано огляд робіт на мосту через річку Ензіу, де у 2021 році загинула 31 людина: автобус, яким вони їхали на весілля, змило потоком води.

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