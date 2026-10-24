Prezydent Kenii William Ruto podczas czterodniowej podróży po regionie Ukambani wezwał mieszkańców do zaprzestania popierania lidera Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoki i opozycji na rzecz jego reelekcji w 2027 roku. informuje Nation Kenya.

24 października Ruto odwiedził hrabstwa Kitui, Machakos i Makueni, gdzie otwierał, kontrolował i uruchamiał projekty drogowe, wodne, akademików oraz elektryfikacji obszarów wiejskich. Prezydent oświadczył, że opozycja, do której należy Musyoka, nie ma jasnego planu rozwoju Ukambani, a region przez wiele lat doświadczał marginalizacji.

Projekty infrastrukturalne

Według Ruto dla Kitui, Machakos i Makueni zaplanowano projekty infrastrukturalne o łącznej wartości ponad 150 mld szylingów kenijskich. W szczególności oświadczył, że na wyasfaltowanie dziesięciu nowych dróg w hrabstwie Machakos przeznaczono 21 mld szylingów, a na siedem dróg w Makueni — 16 mld szylingów.

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W Machakos prezydent otworzył projekt wodny Mwala Cluster o wartości 1,47 mld szylingów. Ma on dostarczać 6,6 mln litrów wody dziennie do okręgów wyborczych Kangundo i Mwala. Ruto poinformował również, że jego administracja przeznaczyła na rok finansowy 2026–2027 28 mld szylingów na budowę w Machakos 8 tys. dostępnych cenowo lokali mieszkalnych, 6 tys. miejsc w akademikach i 18 targowisk.

Krytyka Kalonzo Musyoki

Podczas wystąpień Ruto wielokrotnie krytykował Musyokę, w szczególności wspomniał o nieutwardzonej drodze Kandwia–Kyuso–Tseikuru prowadzącej do jego domu. Prezydent oświadczył, że poprzednie rządy odsunęły Ukambani na dalszy plan w planach rozwoju. Według publikacji asfaltowanie tej drogi ma rozpocząć się w poniedziałek.

Podczas podróży poseł z Yatta Robert Basil, który wcześniej należał do obozu Musyoki, ogłosił przejście na stronę Ruto. Na niedzielę zaplanowano również kontrolę prac na moście przez rzekę Enziu, gdzie w 2021 roku zginęło 31 osób: autobus, którym jechali na wesele, został porwany przez nurt wody.

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