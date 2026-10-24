22 октября Генеральная прокуратура Сальвадора направила в суд Сан-Сальвадора формальное обвинение против 564 предполагаемых лидеров группировки Barrio 18. В деле фигурируют 14 497 обвинений, касающихся событий 2012–2026 годов. Как сообщает The Rio Times, материалы передали судье №3 Пятого суда по борьбе с организованной преступностью в столице страны.

По данным Генеральной прокуратуры, 474 обвиняемых находятся под стражей, еще 90 будут судимы заочно. Речь идет о представителях двух фракций Barrio 18 — Sureños и Revolucionarios. Среди предъявленных обвинений — мятеж, участие в преступной структуре, убийства при отягчающих обстоятельствах, вымогательство при отягчающих обстоятельствах и терроризм.

Возможные пожизненные приговоры

Местное издание Diario El Salvador сообщило, что прокуроры добиваются пожизненных приговоров. В то же время в сообщении Генеральной прокуратуры говорится о пожизненных или показательных приговорах. Заместитель генерального прокурора Макс Муньос заявил, что участие в террористической группе предусматривает пожизненное лишение свободы.

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Пожизненное лишение свободы в Сальвадоре стало возможным после вступления в силу конституционной реформы 3 апреля 2026 года. Оно предусмотрено за убийства, изнасилования и терроризм. По новым правилам каждый пожизненный приговор должны пересматривать через 25–40 лет, а затем каждые пять лет. В то же время источник не сообщает, как суд применит эти нормы к обвинениям, касающимся событий, датируемых 2012 годом.

Эпизоды дела

Прокуратура связывает восемь обвинений в терроризме с атаками на государственные учреждения, в частности с нападениями 2015 года на полицейский участок в Кесальтепеке и Судебный центр Исидро Менендеса в Сан-Сальвадоре. В материалах также фигурируют 269 эпизодов, связанных, по данным следствия, с убийствами, вымогательством, торговлей оружием, торговлей людьми и другими преступлениями.

Это дело рассматривается после массового процесса в отношении 485 предполагаемых руководителей группировки MS-13. Правительство президента Найиба Букеле действует в условиях чрезвычайного положения для борьбы с бандами, введенного в марте 2022 года. Предъявление обвинений не означает признания вины судом.

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