W Pakistanie Narodowa Agencja Dochodzeń w sprawie Cyberprzestępczości (NCCIA) poinformowała o wykryciu międzynarodowej siatki seksualnego wykorzystywania dzieci. Według agencji podejrzany ojciec wytwarzał i sprzedawał materiały z udziałem swoich dzieci w wieku czterech i pięciu lat.

Na konferencji prasowej w Islamabadzie poinformował o tym zastępca dyrektora NCCIA Mohammad Shoaib Khan. Jak podaje Dawn, urzędnik nazwał tę sprawę pierwszym w Pakistanie przypadkiem, w którym ojciec był podejrzewany o tworzenie i sprzedaż takich materiałów z udziałem własnych małoletnich dzieci.

Sprzedaż za pośrednictwem zamkniętych grup

Według Khana filmy były kupowane i sprzedawane w zamkniętych grupach na Telegramie z wykorzystaniem kryptowaluty. Śledczy znaleźli również w materiałach sceny znęcania się nad zwierzętami. Domniemany lider grupy ze Skardu został zatrzymany przy wsparciu międzynarodowych agencji, oświadczył przedstawiciel NCCIA.

Agencja poinformowała także o wykryciu ważnych powiązań i dowodów w Islamabadzie, Multanie i południowym Pendżabie. Funkcjonariusze kontynuują naloty, aby zatrzymać innych domniemanych pomocników siatki.

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Inne sprawy agencji

Khan opowiedział również o odrębnym śledztwie, w ramach którego NCCIA zatrzymała czterech domniemanych członków innej siatki po zbadaniu około 60 nagrań znalezionych w telefonie dziecka. Według agencji podejrzani poznawali dzieci w wieku od sześciu do 14 lat przez Instagram, oferowali im pieniądze, a następnie sprzedawali materiały w grupach WhatsApp i za granicę.

Oddzielnie NCCIA poinformowała o zatrzymaniu w Islamabadzie głównego podejrzanego o długotrwałe nękanie i szantażowanie małoletniej dziewczyny z Karaczi. Według Khana dziewczyna po tym próbowała popełnić samobójstwo i przebywa na leczeniu w szpitalu.

Agencja przekazała również, że jej dyrektor generalny Syed Ali Nasir Rizvi nakazał stosowanie polityki zerowej tolerancji wobec nękania obywateli w mediach społecznościowych, przede wszystkim kobiet i dzieci.

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