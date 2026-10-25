В Пакистане Национальное агентство по расследованию киберпреступлений (NCCIA) заявило о раскрытии международной сети сексуальной эксплуатации детей. По данным ведомства, подозреваемый отец создавал и продавал материалы с участием своих детей в возрасте четырех и пяти лет.

Об этом на пресс-конференции в Исламабаде сообщил заместитель директора NCCIA Мохаммад Шоиб Хан. Как сообщает Dawn, чиновник назвал это дело первым в Пакистане случаем, когда отца заподозрили в создании и продаже таких материалов с участием собственных несовершеннолетних детей.

Продажа через закрытые группы

По словам Хана, видео покупали и продавали в закрытых группах Telegram с использованием криптовалюты. Следствие также обнаружило в материалах сцены жестокого обращения с животными. Предполагаемый руководитель группы из Скарду был задержан при содействии международных агентств, заявил представитель NCCIA.

Ведомство также сообщило об обнаружении важных связей и доказательств в Исламабаде, Мултане и Южном Пенджабе. Правоохранители продолжают рейды, чтобы задержать других предполагаемых пособников сети.

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Другие дела агентства

Хан также рассказал об отдельном расследовании, в рамках которого NCCIA задержало четырех предполагаемых участников другой сети после изучения около 60 видео, найденных в телефоне ребенка. По данным агентства, подозреваемые знакомились с детьми в возрасте от шести до 14 лет через Instagram, предлагали им деньги, а затем продавали материалы в группах WhatsApp и за границу.

Отдельно NCCIA заявило о задержании в Исламабаде главного подозреваемого в длительном преследовании и шантаже несовершеннолетней девушки из Карачи. По словам Хана, девушка после этого пыталась покончить с собой и находится на лечении в больнице.

Агентство также сообщило, что его генеральный директор Сайед Али Насир Ризви распорядился применять политику нулевой терпимости к преследованию граждан в социальных сетях, прежде всего женщин и детей.

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