巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）称，已捣毁一个国际儿童性剥削网络。该机构表示，一名涉嫌作案的父亲制作并出售涉及其4岁和5岁子女的材料。

NCCIA副局长穆罕默德·舒艾卜·汗在伊斯兰堡举行的新闻发布会上公布了这一消息。据Dawn报道，这名官员称，此案是巴基斯坦首例父亲被怀疑制作并出售涉及自己未成年子女的此类材料的案件。

通过封闭群组销售

汗表示，这些视频在使用加密货币的封闭Telegram群组中被买卖。调查人员还在材料中发现虐待动物的场景。NCCIA代表称，来自斯卡都的该团伙疑似头目在国际机构协助下被拘留。

该机构还称，在伊斯兰堡、木尔坦和南旁遮普发现了重要关联和证据。执法人员正继续开展突袭行动，以拘留该网络的其他疑似协助者。

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该机构的其他案件

汗还介绍了一项单独调查：NCCIA在研究一名儿童手机中发现的约60段视频后，拘留了另一个网络的四名疑似成员。该机构称，嫌疑人通过Instagram结识6岁至14岁的儿童，向他们提供金钱，随后在WhatsApp群组中及向境外出售这些材料。

NCCIA另行称，已在伊斯兰堡拘留一名主要嫌疑人，此人涉嫌长期骚扰和勒索一名来自卡拉奇的未成年女孩。汗表示，该女孩此后曾试图自杀，目前正在医院接受治疗。

该机构还表示，其总干事赛义德·阿里·纳西尔·里兹维已下令，对在社交媒体上骚扰公民的行为采取零容忍政策，尤其是针对妇女和儿童的骚扰。

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