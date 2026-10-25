NCCIA заявило про викриття мережі з продажу матеріалів за участю дітей — Dawn

У Пакистані Національне агентство з розслідування кіберзлочинів (NCCIA) заявило про викриття міжнародної мережі сексуальної експлуатації дітей. За даними відомства, підозрюваний батько виготовляв і продавав матеріали за участю своїх дітей віком чотири та п’ять років.

Про це на пресконференції в Ісламабаді повідомив заступник директора NCCIA Мохаммад Шоїб Хан. Як повідомляє Dawn, посадовець назвав цю справу першим у Пакистані випадком, коли батька запідозрили у створенні та продажу таких матеріалів із власними неповнолітніми дітьми.

Продаж через закриті групи

За словами Хана, відео купували та продавали у закритих групах Telegram із використанням криптовалюти. Слідство також виявило в матеріалах сцени жорстокого поводження з тваринами. Ймовірного керівника угруповання зі Скарду затримали за сприяння міжнародних агентств, заявив представник NCCIA.

Відомство також повідомило про виявлення важливих зв’язків і доказів в Ісламабаді, Мултані та Південному Пенджабі. Правоохоронці продовжують рейди, щоб затримати інших імовірних пособників мережі.

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Інші справи агентства

Хан також розповів про окреме розслідування, у межах якого NCCIA затримало чотирьох імовірних учасників іншої мережі після вивчення близько 60 відео, знайдених у телефоні дитини. За даними агентства, підозрювані знайомилися з дітьми віком від шести до 14 років через Instagram, пропонували їм гроші, а згодом продавали матеріали в групах WhatsApp та за кордон.

Окремо NCCIA заявило про затримання в Ісламабаді головного підозрюваного у тривалому переслідуванні та шантажі неповнолітньої дівчини з Карачі. За словами Хана, дівчина після цього намагалася вчинити самогубство та перебуває на лікуванні в лікарні.

Агентство також повідомило, що його генеральний директор Сайєд Алі Насір Різві наказав застосовувати політику нульової толерантності до переслідування громадян у соцмережах, передусім жінок і дітей.

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