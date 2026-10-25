Władze Sri Lanki przetransportowały około 40 irańskich marynarzy z tankowców naftowych objętych sankcjami USA na pilne leczenie. Statki stały na kotwicy w pobliżu wód terytorialnych kraju — informuje The Hindu.

Transport przez port w Galle

24 października władze zorganizowały transport marynarzy ze statków na ląd przez port w Galle w Prowincji Południowej. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Sri Lanki Thushara Rodrigo oświadczył, że transfer skoordynowano zgodnie z humanitarnymi zobowiązaniami kraju, a wszystkie koszty pokryła ambasada Iranu.

Wysoki rangą urzędnik irańskiej ambasady w Kolombo potwierdził, że marynarzy przetransportowano z Galle do stolicy, aby udzielić im pomocy medycznej. Według niego opuścili Sri Lankę wieczorem tego samego dnia, spędziwszy na wyspie zaledwie kilka godzin.

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Kontekst sankcji

Około miesiąc wcześniej The Wall Street Journal podał, że presja sankcyjna USA pozostawiła irańskie statki na wodach Sri Lanki. Wówczas Ministerstwo Spraw Zagranicznych Sri Lanki oświadczyło, że Kolombo nie udzieli pomocy statkom objętym sankcjami, zaznaczając jednocześnie, że sankcje wtórne są częścią szerszej dyrektywy Waszyngtonu.

Minister spraw zagranicznych Vijitha Herath zaprzeczył doniesieniom o presji USA na Sri Lankę i oświadczył, że rząd podejmuje decyzje, chroniąc suwerenność kraju. Powiedział również, że władze są gotowe odpowiednio działać z powodów humanitarnych.

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