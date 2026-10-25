Власти Шри-Ланки доставили около 40 иранских моряков с нефтяных танкеров, находящихся под санкциями США, на срочное лечение. Суда стояли на якоре недалеко от территориальных вод страны, сообщает The Hindu.

Перевозка через порт Галле

24 октября власти организовали перевозку моряков с судов на берег через порт Галле в Южной провинции. Представитель Министерства иностранных дел Шри-Ланки Тушара Родриго заявил, что передачу координировали в соответствии с гуманитарными обязательствами страны, а все расходы взяло на себя посольство Ирана.

Высокопоставленный сотрудник иранского посольства в Коломбо подтвердил, что моряков доставили из Галле в столицу для оказания медицинской помощи. По его словам, они покинули Шри-Ланку вечером того же дня, проведя на острове лишь несколько часов.

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Контекст санкций

Примерно месяцем ранее The Wall Street Journal сообщила, что санкционное давление США оставило иранские суда в водах Шри-Ланки. Тогда Министерство иностранных дел Шри-Ланки заявляло, что Коломбо не будет оказывать помощь судам, находящимся под санкциями, одновременно отмечая, что вторичные санкции являются частью более широкой директивы Вашингтона.

Министр иностранных дел Виджита Херат отрицал сообщения о давлении США на Шри-Ланку и заявлял, что правительство принимает решения, защищая суверенитет страны. Он также говорил, что власти готовы надлежащим образом действовать по гуманитарным причинам.

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