美国VIX指数单日上涨超过11点——CNBC

11月5日，美国芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index，即VIX）在盘中低点与高点之间上涨超过11点。这是该指标自4月9日以来最大的单日波动。开盘约一个半小时后，VIX一度上涨5.7点，超过28点。

S&P 500指数下跌

伴随VIX的波动，S&P 500指数下跌3%，并迈向自2025年4月以来最严重的跌幅。根据CNBC的数据，一些交易员认为，在股指如此下跌的情况下，波动率本应更高。交易员使用的一项参考标准是，VIX处于16点大致相当于S&P 500指数波动1%。

诺埃尔·史密斯表示，他的数据表明有必要降低投资组合风险，但他也不排除在大幅下跌后买入的可能性。据他说，油价和利率没有显著变化，市场走势看起来像是平仓。他补充说，他听说一家对冲基金进行了此类操作。

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期权市场活动

前一天，VanEck Semiconductor ETF下跌3%，而VIX下跌超过4点。根据社交网络X上OddStats账户的数据，这是市场历史上首次此类走势同时发生。

截至中午，交易员已签订近80万份VIX看涨期权合约。根据Cboe的数据，这一数字是此前30天平均水平的3.5倍。

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